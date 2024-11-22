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Байден возмутился из-за ордеров МУС на арест Нетаньяху и Галланта

  • 22.11.2024, 11:20
Байден возмутился из-за ордеров МУС на арест Нетаньяху и Галланта

Президент США пообещал дальнейшую поддержку Израиля.

Президент США Джо Байден назвал возмутительными ордера Международного уголовного суда на арест премьера и экс-министра обороны Израиля. Он пообещал дальнейшую поддержку Израиля.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Выдача МКС ордеров на арест израильских лидеров возмутительна. Позвольте мне еще раз четко заявить: на что бы не намекал МУС, между Израилем и ХАМАС нет равнозначности - ни одной», - говорится в заявлении Байдена.

Байден добавил, что США всегда будут стоять на стороне Израиля против угроз его безопасности.

Накануне Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

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