Пентагон: Россия уведомила США незадолго до запуска ракеты
- 22.11.2024, 11:34
Вашингтон заявил о готовности поддерживать Украину и дальше.
Россия предупредила Соединенные Штаты по каналам снижения ядерных рисков незадолго до запуска баллистической ракеты «Орешник» в четверг, 21 ноября. Об этом заявила представитель пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Bloomberg.
«Россия действительно запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности», — сказала она.
Отвечая на вопрос про реакцию США на удар, Сингх отметила, что «мы сосредоточены на том, чтобы продолжать оказывать Украине необходимую поддержку».