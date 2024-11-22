Пентагон: Россия уведомила США незадолго до запуска ракеты 22.11.2024, 11:34

Вашингтон заявил о готовности поддерживать Украину и дальше.

Россия предупредила Соединенные Штаты по каналам снижения ядерных рисков незадолго до запуска баллистической ракеты «Орешник» в четверг, 21 ноября. Об этом заявила представитель пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Bloomberg.

«Россия действительно запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности», — сказала она.

Отвечая на вопрос про реакцию США на удар, Сингх отметила, что «мы сосредоточены на том, чтобы продолжать оказывать Украине необходимую поддержку».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com