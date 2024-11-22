закрыть
22 ноября 2024, пятница, 11:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пентагон: Россия уведомила США незадолго до запуска ракеты

  • 22.11.2024, 11:34
Пентагон: Россия уведомила США незадолго до запуска ракеты

Вашингтон заявил о готовности поддерживать Украину и дальше.

Россия предупредила Соединенные Штаты по каналам снижения ядерных рисков незадолго до запуска баллистической ракеты «Орешник» в четверг, 21 ноября. Об этом заявила представитель пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Bloomberg.

«Россия действительно запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности», — сказала она.

Отвечая на вопрос про реакцию США на удар, Сингх отметила, что «мы сосредоточены на том, чтобы продолжать оказывать Украине необходимую поддержку».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов
Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип