Пенсионер облил лукашистов водой

Пенсионер облил лукашистов водой5
- 22.11.2024, 11:36
- 7,012
И забрал «подписной лист».
Во время «выборов» 2020 года пенсионер из Витебска вылил воду на сборщиков подписей за Лукашенко. Информацию об этом инициатива tribunal.info обнаружила в Единый государственный банк данных о правонарушениях.
Инцидент произошел вечером 29 мая. Как следует из записи, внесенной в ЕГБДП, заместитель директора витебской гимназии № 2 Игорь Копилец и учитель Владимир Тетерин собирали подписи в поддержку выдвижения Лукашенко.
«В ходе сбора подписей, на лестничной площадке дома № <…> по улице Кирова в Витебске, хозяин квартиры — пенсионер <…> облил их водой и забрал подписной лист с восемью подписями», — говорится в записи о правонарушении.
После этого Копилец и Тетерин позвонили в милицию и сообщили о происшествии. Информацию об инциденте передали из Витебска в Минск. По данному факту проводилась проверка. Чем она закончилась — неизвестно.