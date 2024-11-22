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Пенсионер облил лукашистов водой

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  • 22.11.2024, 11:36
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Пенсионер облил лукашистов водой

И забрал «подписной лист».

Во время «выборов» 2020 года пенсионер из Витебска вылил воду на сборщиков подписей за Лукашенко. Информацию об этом инициатива tribunal.info обнаружила в Единый государственный банк данных о правонарушениях.

Инцидент произошел вечером 29 мая. Как следует из записи, внесенной в ЕГБДП, заместитель директора витебской гимназии № 2 Игорь Копилец и учитель Владимир Тетерин собирали подписи в поддержку выдвижения Лукашенко.

«В ходе сбора подписей, на лестничной площадке дома № <…> по улице Кирова в Витебске, хозяин квартиры — пенсионер <…> облил их водой и забрал подписной лист с восемью подписями», — говорится в записи о правонарушении.

После этого Копилец и Тетерин позвонили в милицию и сообщили о происшествии. Информацию об инциденте передали из Витебска в Минск. По данному факту проводилась проверка. Чем она закончилась — неизвестно.

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