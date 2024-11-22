The Telegraph: У США появилось оружие, способное разгромить российскую армию

The Telegraph: У США появилось оружие, способное разгромить российскую армию6
- 22.11.2024, 11:49
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Комбинация F-35-SiAW может стать разрушительной силой.
ВВС США получили первый экземпляр новой ракеты Stand-in Attack Weapon, или SiAW. Производитель оружия Northrop Grumman разработал ее для критически важной миссии: оттеснить вражескую ПВО, чтобы расчистить путь для последующих воздушных бомбардировок. Как пишет The Telegraph, это «жизненно важная» возможность, которая может склонить чашу весов в любой будущей европейской войне.
Вместе с тем, как отмечается, данное оружие предназначено для относительно близких атак, и на войне с Китаем из-за Тайваня истребителям ВВС будет трудно подобраться близко.
Указывается, что первую SiAW передали ВВС в середине ноября, чуть больше чем через год после заключения контракта.
«Компания продолжает разрабатывать оружие, проводить интеграцию платформы и завершать программу летных испытаний для быстрого прототипирования и ввода в эксплуатацию к 2026 году», - отметили в компании Northrop Grumman.
Главная проблема с SiAW заключается в недостаточной дальности ее носителя - F-35 - для потенциального противостояния с Китаем, пишет The Telegraph. Вместе с тем, в войне над Европой с российскими войсками это оружие может быть достаточно эффективным.
«Какая польза от кучи высокотехнологичных F-35, вооруженных высокотехнологичными ракетами SiAW, если F-35 не могут подобраться достаточно близко к китайским войскам, чтобы запустить ракеты? Однако комбинация F-35-SiAW может стать разрушительной в воздушной кампании над Европой, где расстояния между дружественными и вражескими силами гораздо менее пугающие. F-35, летящие против российских войск, могут смести их противовоздушную оборону, открывая небо для западных самолетов», - говорится в публикации.