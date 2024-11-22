закрыть
22 ноября 2024, пятница, 12:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Telegraph: У США появилось оружие, способное разгромить российскую армию

6
  • 22.11.2024, 11:49
  • 5,270
The Telegraph: У США появилось оружие, способное разгромить российскую армию

Комбинация F-35-SiAW может стать разрушительной силой.

ВВС США получили первый экземпляр новой ракеты Stand-in Attack Weapon, или SiAW. Производитель оружия Northrop Grumman разработал ее для критически важной миссии: оттеснить вражескую ПВО, чтобы расчистить путь для последующих воздушных бомбардировок. Как пишет The Telegraph, это «жизненно важная» возможность, которая может склонить чашу весов в любой будущей европейской войне.

Вместе с тем, как отмечается, данное оружие предназначено для относительно близких атак, и на войне с Китаем из-за Тайваня истребителям ВВС будет трудно подобраться близко.

Указывается, что первую SiAW передали ВВС в середине ноября, чуть больше чем через год после заключения контракта.

«Компания продолжает разрабатывать оружие, проводить интеграцию платформы и завершать программу летных испытаний для быстрого прототипирования и ввода в эксплуатацию к 2026 году», - отметили в компании Northrop Grumman.

Главная проблема с SiAW заключается в недостаточной дальности ее носителя - F-35 - для потенциального противостояния с Китаем, пишет The Telegraph. Вместе с тем, в войне над Европой с российскими войсками это оружие может быть достаточно эффективным.

«Какая польза от кучи высокотехнологичных F-35, вооруженных высокотехнологичными ракетами SiAW, если F-35 не могут подобраться достаточно близко к китайским войскам, чтобы запустить ракеты? Однако комбинация F-35-SiAW может стать разрушительной в воздушной кампании над Европой, где расстояния между дружественными и вражескими силами гораздо менее пугающие. F-35, летящие против российских войск, могут смести их противовоздушную оборону, открывая небо для западных самолетов», - говорится в публикации.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов