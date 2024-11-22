Как настоящие собаки реагируют на встречу с робопсами 2 22.11.2024, 11:55

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Видеофакт.

Технологии развиваются, а исследователи робототехники все чаще пытаются подражать дикой природе, создавая роботов очень похожих на животных или даже людей. Часто таких роботов используют для более легкого исследования морского дна или запуска предметов в воздух, но порой ученые также создают весьма реалистичных роботов, ведущих себя подобно животным, пишет «Фокус».

Real dog's reaction to robot dog pic.twitter.com/ViOzuEW1VA — March (@theXofficially) November 21, 2024

С развитием индустрии в Сети появляется все больше роликов, на которых живые собаки встречаются с робопсами с искусственным интеллектом и, похожи, они вовсе не в восторге. Кадры указывают на то, что животные часто в ужасе от того, что стоит перед ними.

В одном из таких роликов собака сталкивается с тем, что, вероятно, является роботом Go2 от Unitree. Известно, что он ходит с помощью LiDAR и может переворачиваться, растягиваться и катиться отчасти благодаря обучению с помощью искусственного интеллекта. Объединив все эти технологии, мы фактически получили существо, "похожее на консервную банку, но двигающееся с естественной спонтанностью".

На кадрах видно, что собака вовсе не впечатлена встречей с Go2, а потому начинает лаять на робота. В ответ робопес делает странный прыжок, который заставляет гончую отскочить назад. Исследователи заметили, что такое напряженное взаимодействие прослеживается почти в каждом завирусившимся ролике с робопсами — настоящие собаки рычат, лают и, как правило, бросаются на двойника.

В то же время владельцы собак наблюдают за всем со стороны с улыбкой и снимают реакцию своих питомцев на камеру. Увы, исследователи полагают, что животные вовсе не находят такие встречи забавными. Впрочем, вполне вероятно, что в будущем у них просто не будет выбора.

Отметим, что за последние годы робототехника значительно развилась и усовершенствовалась в сравнении с первыми днями существования коренастого робо-песа Spot от Boston Dynamics и в конце концов ученые создали такие примеры как Go2 от Unitree.

Более того, робопсы также стали распространенными, так как роботов-собак все чаще можно увидеть, бегающими марафоны, защищающими или выполняющими более сложные задания, чем игра в апорт. Впрочем, какими бы темпами не развивалась робототехника и как бы людям не нравились робопсы, ученые считают, что животные вряд ли будут в восторге от такой компании.

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