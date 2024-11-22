СМИ узнали, кто закрыл рот Захаровой в прямом эфире 5 22.11.2024, 12:26

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Представитель МИД РФ забыла отключить микрофон.

Российские СМИ узнали, кто позвонил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой во время брифинга и приказал молчать по поводу удара баллистической ракетой по Днепру.

Звонок с приказом поступил от первого заместителя руководителя администрации президента РФ Алексея Громова. Именно его голос был слышен, когда Захарова разговаривала по телефону, сказали два журналиста «Проекта», которые лично общались с Громовым.

Содержание телефонного звонка, на который прервалась Захарова, стало известно, потому что она забыла отключить микрофон.

Звонивший Захаровой мужчина был хорошо с ней знаком и обращался к ней, используя короткое имя «Маша»: — Маша. — Да, у меня брифинг. — По «Южмашу» удар баллистическими ракетами, о чем [неразборчиво] стали говорить, не комментируем вообще. — Да, хорошо, спасибо.

Как писали росСМИ, Громов проводит регулярные летучки с пресс-службами ведомств, в которых участвует в том числе официальный представитель МИД Мария Захарова.

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