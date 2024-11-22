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«Неделю откатиться не можем. В соседней посадке лежит под сотню трупов»

  • 22.11.2024, 12:41
  • 1,220
«Неделю откатиться не можем. В соседней посадке лежит под сотню трупов»

Украинские БПЛА не дают поднять оккупантам голову.

В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов уже неделю сидят в укрытии среди тел своих ликвидированных приспешников и ждут возможности отступить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, добраться до своих россияне не могут из-за тотального контроля территории украинскими беспилотниками.

«Одно из самых ярких и правдивых видео этой войны для российских одноразовых солдат. Группа оккупантов после неудачного штурма откатилась к полуразрушенному зданию. Несколько выживших уже неделю сидят среди трупов своих товарищей, которые раненые были обречены на смерть без надлежащей медицинской помощи. В соседней посадке лежит еще под сотню трупов. Выйти из здания не могут: ждут облачной погоды и дождя, чтобы попытаться откатиться, поскольку участок контролируется украинскими дронами», - отмечает в комментарии автор публикации.

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