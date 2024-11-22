FT: Путин солгал насчет «Орешника» 22.11.2024, 12:46

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В Минобороны Украины ответили на заявление главы Кремля.

Вчера вечером российские СМИ показали видеообращение Путина к Западу. В нем он заявил, что 21 ноября по Днепру был нанесен удар баллистической ракетой «Орешник». Это якобы был ответ на решение Запада дать добро Украине бить вглубь РФ дальнобойным американским оружием.

Сегодня журналисты Financial Times сообщили, что как бы Путин ни уверял Запад, вчера по Днепру был удар РС-26 «Рубеж».

Такую информацию источнику сообщил высокопоставленный чиновник из МО Украины. Он подчеркнул, что ракета имела дальность полета до 6 тысяч км.

При этом Путин заявил, что вчера РФ впервые использовала против Украины «новую» экспериментальную гиперзвуковую ракету «Орешник».

Тогда же Путин заявил, что удар был нанесен по сверхсекретному заводу в Днепре еще со времен СССР.

Вчера также в Пентагоне дали понять, что если это и была какая-то новая ракета, то все равно она создана на основе «Рубежа».

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