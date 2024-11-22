Брест замело снегом 22.11.2024, 12:50

Теперь на очереди другие белорусские города.

В Бресте выпал снег и пока не растаял. Снимки заснеженных улиц города опубликовал телеграм-канал «БрестСИТИ — новости».

Утеплиться в предстоящие выходные придется не только брестчанам. По прогнозам синоптиков, в стране существенно похолодает.

В субботу, 23 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части страны, днем местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах может быть налипание мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица. Ветер умеренный, местами порывистый, днем в отдельных районах по западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 0…-7°С, днем −2…+3°С.

В воскресенье, 24 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах — слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер местами порывистый. Температура воздуха ночью составит −6…+1°С, максимальная днем −2…+3°С.

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