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Зеленский лишил госнаград 34 изменников Украины

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  • 22.11.2024, 12:58
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Зеленский лишил госнаград 34 изменников Украины
Владимир Зеленский

В списке — Медведчук, Азаров, Повалий и другие известные фамилии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о лишении государственных наград лиц, совершивших измену или действующих в интересах государства-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В список вошло 34 человека, среди которых бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, артисты, а также российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они бессрочно лишены государственных наград Украины.

К десяти лицам применен максимальный набор санкций, включающий не только лишение наград, но и блокирование активов, аннулирование лицензий и разрешений, а также полное прекращение торговых операций. Среди них семеро попали под санкции впервые.

В частности:

Александр Ефремов, бывший первый заместитель лидера «Партии регионов», лишен орденов «За заслуги» I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени.

Ренат Кузьмин, экс-заместитель генпрокурора Украины, лишен орденов «За заслуги» II-III степеней и звания «Заслуженный юрист Украины».

Виктор Медведчук, бывший народный депутат, лишился орденов «За заслуги» I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звание «Заслуженный юрист Украины».

Дмитрий Табачник, экс-министр образования и науки, лишен орденов князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звания «Заслуженный деятель науки и техники».

Николай Азаров, бывший премьер-министр, лишился орденов «За заслуги» I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звание «Заслуженный экономист Украины».

Виктор Пшонка, экс-генпрокурор, лишен ордена «За заслуги» III степени.

Андрей Деркач, бывший народный депутат, лишился ордена «За заслуги» III степени.

Патриарх Кирилл, предстоятель Русской православной церкви, лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени.

Артисты также лишились почетных званий:

Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин и композитор Игорь Крутой лишены звания «Народный артист Украины».

Ани Лорак и Таисия Повалий лишены как звания «Народный артист Украины», так и «Заслуженный артист Украины».

20 ноября Верховная Рада приняла закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.

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