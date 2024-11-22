Желание оставить себе лазейку 1 Александр Бауманов

22.11.2024, 13:06

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Александр Баунов

Теперь понятно, почему Марию Захарову одернули во время брифинга.

И попросили не комментировать удар баллистической ракетой во время регулярного брифинга.

Ожидалось выступление «самого». Так она забежала бы вперед батьки, и превратило бы событие, которое надо был представить чрезвычайным, в рутину и даже – благодаря ее манере – в клоунаду.

Было одергивание запланированным, чтобы поддержать саспенс, или естественным событием, тут не важно. На мой взгляд – естественным. Рабочий момент, который в силу срочности всплыл на поверхность. Допустим, МИД РФ разработал свой ответ, но во время брифинга пришла команда АП не комментировать.

Интересен термин в заявлении Путина – испытание в боевых условиях. То есть удар настоящей ракетой по реальному предприятию на территории чужой страны, повлекший жертвы и разрушения, – это все равно испытания.

С одной стороны, это в духе довольно циничной оговорки Путина в 2015 году о том, что участие в войне в Сирии дает России возможность испытывать новые системы вооружений.

С другой, это продолжение путинской и вообще официальной российской манеры маскировать переход определенных порогов словами, которые обозначают, что порог как бы еще не перейден, или перейден не окончательно.

Не война, а специальная операция, не сбросили бомбы, а прогремели взрывы (так в ТАСС дают новости о бомбардировках), «частичная мобилизация», теперь «испытание в боевых условиях».

Это такое с одной стороны желание перейти очередной порог на практике – как было с вторжением в феврале. С другой, оставить себе лазейку назад, в виде формулировки, что порог еще не перейден. Мол, если мы ударим по какой-то цели одной из стран НАТО, это еще не будет наше нападение на страну НАТО, а очередное демонстрационное испытание в реальных условиях. Испытание прошло успешно, ну и слава богу, теперь можно и обратно.

Но можно ли?

Александр Баунов, Telegram

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