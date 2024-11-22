В Минске обнаружили «бермудский треугольник» для водителей

В Минске обнаружили «бермудский треугольник» для водителей4
- 22.11.2024, 13:11
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Там каждый день «пропадают» авто.
Белорусский автоблогер, который публикует свои ролики в TikTok под ником 001by, рассказал о микрорайоне Минска, где, по его словам, «каждый день» эвакуаторы забирают машины. Речь о многофункциональном комплексе «Минск-Мир», пишет «Телеграф».
«Минск-Мир — каждый день машины вот эти просто берут и эвакуируют», — рассказал автор видео, который и сам оказался в числе таких «счастливчиков».
По словам мужчины, владельцам авто дают «буквально две минуты» на то, чтобы убрать неправильно припаркованную машину.
«Потом всё», — отметил автор ролика и продемонстрировал очередной автомобиль, который уже успели погрузить на эвакуатор.
@001by Эвакуатор работает 🫡 #минскмир #эвакуатор #пдд #001by ♬ оригинальный звук - 001BY - АвтоКент 🌝
Комментаторы под видео пожаловались на то, что парковочных мест в этом районе «катастрофически мало» на то количество людей, которые там проживают, из-за чего водителям якобы и приходится оставлять машину «где получится».
«В каждом доме по 300 квартир, а их три и двадцать парковочных мест на 900 квартир. Красота», — прокомментировал один из зрителей.
Однако, нашлись и те, кто описал проблему с другой точки зрения:
«Парковка через дорогу пустая. Просто кому-то лень прогуляться», — отметил один из зрителей.
Ещё один зритель нашёл совсем иное объяснение тому, почему в «Минск-Мире» эвакуаторы практически «прописались на ПМЖ».
«Напротив штрафстоянка, совпадение?» -задал риторический вопрос комментатор.