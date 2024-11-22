Главный шизофреник всея России Александр Коваленко

22.11.2024, 13:14

1,672

Тут подоплека вот в чем.

Путин нарисовался в эфире и сообщил о том, что Россия применила по Украине некую новую баллистическую ракету Орешник.

Скажу так, за все те года, что я слежу за российским ВПК, ни одного раза ничего не слышал и близко даже о том, что называлось бы Орешник. Но, что это за ракета?

Итак, дословно Путин заявил, что: «Ракеты атакуют цель со скоростью 10 махов, это 2,5−3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено». Да, да, да, что-то подобное мы слышали про Кинжалы, Цирконы…

Кстати, а какой смысл создавать новую гиперзвуковую ракету, когда есть Кинжалы и Цирконы? При этом тактико-технические характеристики такие же — 10 Махов и даже больше у Х-47М2 Кинжал, который успешно сбивается ЗРК Patriot и SAMP/T.

Тут подоплека вот в чем.

Примерно во второй половине дня по многим российским площадкам я наблюдал попытку оправдать удар по Днепру тем, что там применялась не МБР, которая ассоциируется с ядерным оружием, а баллистическая ракета средней дальности — БРСД. То есть российская инфосреда получила указание преуменьшать значение того средства, которым был нанесен удар по Днепру.

А теперь, на арену выходит главный шизофреник всея России и заявляет про некий гиперзвуковой Орешник. Нет-нет-нет, это не была никакая МБР — это был обычный, конвенционный Орешник.

Похоже, после совершенного и понимания, что сделал и какие могут быть последствия, при настолько незначительном первичном эффекте, после того как экспертиза точно укажет, что за ракета была применена по Днепру, кое-кто в Кремле может сильно испугаться.

Ждем с нетерпением, когда эту чудо-ракету нам покажут, дабы сделать соответствующие выводы и не только. Ее же ведь покажут, правда?

Александр Коваленко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com