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В Беларуси установлен рекорд по залету российских «Шахедов»

  • 22.11.2024, 13:24
В Беларуси установлен рекорд по залету российских «Шахедов»

Во время атаки РФ по Украине.

В Беларусь залетело рекордное количество «Шахедов» во время атаки РФ по Украине 22 ноября. На данный момент зафиксировали 10 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу «Беларускі Гаюн».

«Свыше 10 «Шахедов» за ночь залетали в Беларусь и залеты продолжаются", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы, последний дрон залетел 5 минут назад (по данным на 11:30, - ред) со стороны Овруча в районе между Лельчицами и Ельском.

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