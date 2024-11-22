BILD: Это впечатляющие кадры
- 22.11.2024, 13:37
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Позор «второй армии мира».
Для наступательной операции на Донбассе российские оккупационные войска используют не бронетехнику, а гражданские автомобили.
На новые кадры с передовой, которые появились в Сети, обратил внимание эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.
На одном из видео запечатлено, как четверо российских оккупантов пошли на штурм украинских позиций под Покровском на автомобиле ВАЗ-2106 и погибли. Героями другого видео стали российские захватчики, решившие идти в атаку на трех «Нивах», переоборудованных в военные пикапы. Они также стали мишенью для украинских дронов.
Ранее также было замечено, что из-за нехватки бронетехники оккупантов на линию фронта доставляют китайские гольфкары.
Комментируя попытки штурмов россиян на гражданских авто, Рёпке отметил, что «это приводит к огромным потерям».
«Это впечатляющие кадры, потому что так называемая вторая армия мира вынуждена наступать на «Ладах», — иронизирует Рёпке.