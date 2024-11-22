В Мозыре автомобиль останавливали со стрельбой 22.11.2024, 13:45

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За рулем якобы был нетрезвый бесправник.

Сотрудники Госавтоинспекции в Мозыре (Гомельская область) применили огнестрельное оружие, чтобы остановить автомобиль, которым, как впоследствии выяснилось, управлял нетрезвый бесправник, следует из информации, опубликованной пресс-службой МВД 22 ноября.

Сообщается, что 22-летний житель Брестской области на автомобиле «ВАЗ» при виде служебного автомобиля «сменил траекторию движения и, проигнорировав сигнал об остановке, увеличил скорость». Инспекторы стали преследовать автомобилиста.

«Действия нарушителя создавали реальную угрозу иным участникам дорожного движения, — говорится в сообщении. — Сотрудниками для остановки транспортного средства использовалось табельное оружие. Прицельным выстрелом по колесу «гонщик» был задержан. <…> Медосвидетельствование показало 0,7 промилле алкоголя».

Ведомство утверждает, что мужчину ранее неоднократно привлекали к ответственности за вождение без прав, а также в состоянии опьянения.

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