В Кремле боятся 1 Иван Преображенский

22.11.2024, 13:47

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Когда же «Орешник» расцветет и в Москве?

Российская ракета «Орешник» была создана на базе баллистической ракеты РС-26 «Рубеж», заявили в Пентагоне. «Я могу подтвердить, что Россия действительно запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. Эта БРСД была создана на основе российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 «Рубеж», - заявила представитель Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге.

По ее словам, Москва «за короткое время до запуска» предупредила Вашингтон о предстоящем пуске по каналам снижения ядерного риска.

То есть, все же предупредили американцев. Боятся ядерной войны, не так отморозились, как стараются показать.

Иван Преображенский, «Телеграм»

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