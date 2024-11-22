закрыть
22 ноября 2024, пятница, 14:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты осудили жителя Гродно на глазах у студентов

3
  • 22.11.2024, 13:56
  • 2,002
Лукашисты осудили жителя Гродно на глазах у студентов
Дмитрий Голуб

На четыре года колонии.

Жителя Гродно приговорили к четырем годам колонии за комментарии в интернете и участие в протестах, сообщает БелТА.

Мужчину судили по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК), оскорблении Лукашенко (статья 368 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК),

Из расписания судов следует, что осужденный — Дмитрий Голуб, пишет «Медиазона». Силовики отчитывались о его задержании в марте.

Дмитрий — мастер строительной организации «Гродножилстрой». По версии обвинения, с 2019 по 2024 год он писал в соцсетях комментарии, «направленные на возбуждение розни, содержащие публичные оскорбления сотрудников органов внутренних дел, журналистов, представителей власти».

Он же, как пишет БелТА, принимал участие в акциях протеста в 2020 году.

В зал суда на оглашение приговора привели студентов ГрГУ имени Янки Купалы. Перед приговором и после него для них провели лекцию «на тему экстремизма».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов