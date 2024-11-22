Лукашисты осудили жителя Гродно на глазах у студентов 3 22.11.2024, 13:56

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Дмитрий Голуб

На четыре года колонии.

Жителя Гродно приговорили к четырем годам колонии за комментарии в интернете и участие в протестах, сообщает БелТА.

Мужчину судили по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК), оскорблении Лукашенко (статья 368 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК),

Из расписания судов следует, что осужденный — Дмитрий Голуб, пишет «Медиазона». Силовики отчитывались о его задержании в марте.

Дмитрий — мастер строительной организации «Гродножилстрой». По версии обвинения, с 2019 по 2024 год он писал в соцсетях комментарии, «направленные на возбуждение розни, содержащие публичные оскорбления сотрудников органов внутренних дел, журналистов, представителей власти».

Он же, как пишет БелТА, принимал участие в акциях протеста в 2020 году.

В зал суда на оглашение приговора привели студентов ГрГУ имени Янки Купалы. Перед приговором и после него для них провели лекцию «на тему экстремизма».

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