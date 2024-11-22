Стало известно, кто подтолкнул Путина запустить межконтинентальную ракету

Стало известно, кто подтолкнул Путина запустить межконтинентальную ракету4
- 22.11.2024, 13:58
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Каждый из них имеет собственные цели.
Российского диктатора Владимира Путина подтолкнули на запуск межконтинентальной баллистической ракеты по Украине первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и бывший секретарь Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.
Таким образом они толкают Путина к еще большей эскалации. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
«Путина на осуществление ударов межконтинентальной баллистикой и повышение градуса напряжения толкают Кириенко и Патрушев. Каждый из них имеет собственные цели. Кириенко, например, который отвечает за все информационные операции, пытается стать серым кардиналом внутренней и региональной политики», - отметил Коваленко.
Председатель ЦПД отметил, что взамен повышение градуса постепенно будет превращать Россию в КНДР. И это повлечет жесткие действия против обеих этих стран, а в будущем - изоляцию этих стран.