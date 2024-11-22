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Стало известно, кто подтолкнул Путина запустить межконтинентальную ракету

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  • 22.11.2024, 13:58
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Стало известно, кто подтолкнул Путина запустить межконтинентальную ракету

Каждый из них имеет собственные цели.

Российского диктатора Владимира Путина подтолкнули на запуск межконтинентальной баллистической ракеты по Украине первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и бывший секретарь Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.

Таким образом они толкают Путина к еще большей эскалации. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Путина на осуществление ударов межконтинентальной баллистикой и повышение градуса напряжения толкают Кириенко и Патрушев. Каждый из них имеет собственные цели. Кириенко, например, который отвечает за все информационные операции, пытается стать серым кардиналом внутренней и региональной политики», - отметил Коваленко.

Председатель ЦПД отметил, что взамен повышение градуса постепенно будет превращать Россию в КНДР. И это повлечет жесткие действия против обеих этих стран, а в будущем - изоляцию этих стран.

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