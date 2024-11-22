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В Минске пустует много стоянок для автомобилей

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  • 22.11.2024, 14:03
  • 2,940
В Минске пустует много стоянок для автомобилей

Около 70%.

В Минске около 70% мест на плоскостных стоянках пустуют. Об этом пишут «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна.

Плоскостные стоянки есть во многих районах города. Это наземные стоянки с разметкой, они могут быть охраняемыми или не охраняемыми. Автовладельцы теперь редко ими пользуются, предпочитая оставлять машину рядом с домом.

По данным на август 2024 года, в столице 72 платные парковки, восемь из них — закрытого типа.

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