В Минске пустует много стоянок для автомобилей

В Минске пустует много стоянок для автомобилей1
- 22.11.2024, 14:03
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Около 70%.
В Минске около 70% мест на плоскостных стоянках пустуют. Об этом пишут «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна.
Плоскостные стоянки есть во многих районах города. Это наземные стоянки с разметкой, они могут быть охраняемыми или не охраняемыми. Автовладельцы теперь редко ими пользуются, предпочитая оставлять машину рядом с домом.
По данным на август 2024 года, в столице 72 платные парковки, восемь из них — закрытого типа.