«Жила без денег неделями, но молчала о произошедшем» 1 22.11.2024, 14:13

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Белоруска взяла кредит для начальницы и восемь лет провела как в тумане.

Шесть тысяч рублей. Для кого-то это пара отпусков, для других — стоимость ремонта. А для Ирины (имя изменено по ее просьбе) это цена восьми лет жизни. Когда-то она поверила начальнице, оформила на себя кредит для нее, а та взяла и исчезла с деньгами, оставив бывшую коллегу один на один с долгами и звонками от приставов. Годами белоруска выплачивала чужой кредит, а теперь наконец вздохнула с облегчением, пишет «Онлайнер».

Вся эта история началась в 2016 году, когда Ирина устроилась рекрутером в небольшую компанию в Минске, которая занималась трудоустройством людей за границей. Работа не была мечтой, зарплата по тем временам небольшая — 600 рублей, но героиня была рада стабильности.

«Она не сказала «Дай мне денег»

Офис находился в обычном здании, а коллектив был крошечный: Ирина, еще один сотрудник и начальница — Елена. С первых дней Ирина почувствовала некую близость с Еленой. Хозяйка компании произвела на женщину впечатление душевного человека. Они обе были вдовами, обе в одиночку растили детей. Елена часто делилась своими трудностями и подчеркивала, что они с Ириной очень похожи. Это сближало.

— С первого дня она мне понравилась: казалась искренней, доброй, отзывчивой. Мы болтали обо всем, она всегда готова была поддержать. Я даже сейчас не могу сказать, что она плохая.

Но спустя три месяца начальница попросила об одной деликатной услуге.

— Она сказала, что у нас проблемы с финансами: зарплату платить нечем, потому что подрядчик не перевел деньги, да и ее кругом обманывают… Но это, мол, временно, надо перетерпеть. Одна она несла доброе, светлое, вечное, говорила, что все кругом непорядочные, а ей, порядочной, тяжело. К тому же давила на жалость, что у ее дочки вот-вот отнимут квартиру за долги.

Просьба была неожиданной. Я не подозревала, что она попросит меня взять для нее кредит, хотя до этого шли разговоры о том, что мы все такие хорошие, выживаем вместе. Она не говорила «Дай мне денег», а попросила взять в банке кредит, чтобы она выплачивала его вместо нас. По ее словам, банк не одобрял ей услугу из-за долгов фирмы.

Я жила по принципу «Не давай в долг больше той суммы, которую можешь потерять». Но она так втерлась в доверие, говорила, что это же не в долг, а якобы она берет кредит, просто что через меня.

Фирма быстро закрылась, а хозяйка уехала в Европу

Елена клялась, что выплатит все до копейки. К тому же она не отказывалась оформить сделку нотариально, чтобы все было по закону. Ирина хоть и растерялась, но сомневалась недолго. Она пошла в банк и, несмотря на вопросы сотрудников, уверенно оформила на себя кредит в размере 6000 рублей (чуть больше 3000 долларов на то время).

— Я ей полностью доверяла, никаких сомнений не было. Она убедила меня, что все будет хорошо, даже настояла на нотариальном договоре. Это казалось таким правильным, официальным.

Деньги были переданы, расписка — оформлена, а начальница, как и обещала, исправно выплатила первый взнос. Но уже на второй месяц начались проблемы: обещания, отговорки, «завтраки». Ирина писала, звонила, умоляла, но в ответ получала лишь новые сообщения, что деньги скоро будут.

— Через три-четыре месяца стало понятно, что отдавать деньги мне она не собирается. Я была в шоке, так как платить по кредиту около 400 рублей в месяц попросту не могла: мы бы не свели концы с концами. Банку деньги я не платила: это же не мой кредит, из него я не взяла ни копейки, все отдала ей — пускай она и расплачивается. Стеснялась рассказывать об этому кому-то, держала все в себе. Было страшно признаться, что меня обманули.

Но если женщина и делала вид, что никому ничего не должна, то банк в такие игры не играл. Начались звонки, росла пеня. Примерно в это же время хозяйка закрывала фирму и уехала в Европу. Ирина и ее дочь остались без средств к существованию и с крупными долгами.

— Тогда я обратилась в юридическую фирму, которая возвращает долги. Заплатила им еще 700 рублей — эту сумму занимала у знакомых. Результат нулевой, только зря деньги потратила. Обращалась с заявлением в милицию, но там меня и слушать не хотели, так как расписка хоть и была, но это сугубо гражданские дела.

— А почему не пошли в суд?

— Я не могла позволить себе заплатить деньги юристу и госпошлину. Да и даже ну выиграю я суд, а дальше что? В стране ее нет, имущества нет — только зря потратила бы время. Расписка, которую мы составили, абсолютно никак не гарантирует возврат денег. В милиции мне сказали: сама же деньги отдала. Очень трудно доказать мошенничество, потому что иногда она переводила по 100 рублей.

«Жила без денег неделями, но молчала о произошедшем»

Период безденежья стал для Ирины обыденностью. В попытках хоть как-то свести концы с концами она подрабатывала кем только могла: устроилась продавцом в магазин, мыла полы в детском саду, перебивалась случайными разовыми подработками. По профессии женщина — социолог, найти стабильную работу не могла. Денег хватало лишь на самые базовые нужды. Но даже при этом бывали целые недели, когда у Ирины не оставалось ни копейки. Тогда она звонила знакомым, просила занять небольшие суммы — 20, 50 рублей, чтобы дотянуть до следующей подработки.

Родители и дочь ничего не знали о ее долгах. Для них Ирина старалась держать лицо, уверяя, что все в порядке. Сама же тайком пересчитывала оставшиеся монеты, думая, как растянуть их на хлеб и молоко.

Так как платить по кредиту никто и не думал, за дело взялись органы принудительного исполнения. Банковские счета Ирины были арестованы, и, как только на карту поступали средства, они сразу списывались в счет погашения долга. В итоге из-за пени сумма выросла до 9500 рублей.

В 2023 году ситуация достигла пика, но на помощь пришел молодой человек.

— Мой тогдашний парень сказал, что уже не может видеть, как я нервничаю, и за два месяца выплатил сумму основного долга. На мне же остались проценты. Со временем я нашла постоянную работу социологом и потихоньку выплачивала долги — последний платеж, который совершила, был месяц назад.

Все это длилось восемь лет. Я выплатила кредит, деньги от которого даже не видела. Эта история не сделала меня сильнее, я чувствую себя наивной дурой. Напоминание об этом до сих пор травмирует меня, текут слезы. Когда долг был закрыт, я сама не поверила, еще несколько раз обращалась в ОПИ и спрашивала: «А вы уверены, что все?»

Для меня это была огромная сумма, которую сама я бы выплачивала еще лет десять. С Еленой мы больше не общались — да и зачем: деньги-то она не вернет, только настроение себе испорчу. Я до сих пор ее не простила. Если встречу на улице, не знаю, что произойдет. Знаю только, что все будет в рамках приличия и с соблюдением закона.

Я извлекла очень важный урок: если просят деньги, ни в коем случае не соглашайтесь, даже под расписку. А кредиты стоит брать только в исключительных случаях и только для себя.

Как вернуть долги (или хотя бы попытаться)

Если вы дали деньги в долг, а их не возвращают, еще есть шанс вернуть свои кровные. Самое главное, чтобы заем был оформлен правильно. Если сумма небольшая (до 10 базовых величин), договор можно заключить устно, но при свидетелях. Для более крупных сумм понадобится расписка. Пусть заемщик четко пропишет свои паспортные данные, сумму (цифрами и словами), условия возврата и, если есть, проценты. Не указан срок? Тогда деньги обязаны вернуть в течение 30 дней после вашего письменного напоминания.

Серьезные займы лучше оформить договором, особенно если сумма превышает 10 базовых. Здесь можно предусмотреть штрафы за просрочку и даже залог имущества, чтобы спать спокойнее. А если хотите совсем подстраховаться, идите к нотариусу. Нотариальное оформление упростит взыскание долга через исполнительную надпись без суда.

Если все-таки пришлось идти в суд, следует помнить, что срок исковой давности составляет три года, так что не тяните. Суд примет исковое заявление, даже если срок исковой давности прошел, но, если должник заявит о пропуске срока, вам откажут в иске. Суд может восстановить срок исковой давности при наличии уважительных причин пропуска, подтвержденных документально (например, болезнь).

Приготовьте все документы и составьте исковое заявление, указав в нем:

основной долг;

проценты на сумму займа (если они предусмотрены договором);

копию заявления для должника;

договор займа или расписку;

сведения о том, что должнику направлялось требование о возврате долга (если оно направлялось);

квитанцию об оплате госпошлины (5% от суммы, которую требуется взыскать, но не менее 2 базовых величин).

В особо неприятных случаях можно подать заявление о мошенничестве в милицию. При расследовании таких дел важно установить умысел на обман: доказать, что заемщик изначально не намеревался возвращать долг. Дальше все решат суд и судебные исполнители, которые при необходимости взыщут долг принудительно. Если, конечно, у должника есть что взыскать.

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