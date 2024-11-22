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И ляпай!

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  • Аббас Галлямов
  • 22.11.2024, 14:22
И ляпай!

Впадение России в зависимость от Китая приобретает какой-то болезненный оттенок.

В Москве вывесили любимые афоризмы Си Цзиньпина. Впадение России в зависимость от Китая приобретает какой-то болезненный оттенок.

В 90-е мы – как нам сейчас рассказывают – «лежали под Америкой», однако я не помню, чтобы на улицах российской столицы вывешивали любимые крылатые выражения Буша или Клинтона. Никто не думал, что мы настолько должны пытаться понравиться американцам.

Вообще для путинского режима характерно делать глупости с каким-то дерзким вызовом. Мол, да, мы такие – и не стесняемся. «Нам не стыдно» – помните? Дескать, легли под Китай – и нам не стыдно, мы этим даже как бы гордимся.

Вспоминается героиня Муравьевой из «Москва слезам не верит»: «И ляпай! Но ляпай уверенно! Тогда это называется «точкой зрения». Похоже, Путин когда-то в молодости это услышал и принял к действию.

Впрочем, я не в курсе, может это просто ответный жест? Может, весь Пекин любимыми пословицами Путина увешен?

Аббас Галлямов, Telegram

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