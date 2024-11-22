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WhatsApp научился переводить голосовые сообщения в текст

  • 22.11.2024, 14:24
WhatsApp научился переводить голосовые сообщения в текст

Как включить функцию?

Разработчики мессенджера WhatsApp наконец добавили в сервис расшифровку голосовых сообщений в текст. Функция тестировалась еще с 2021 года, но теперь доступна всем пользователям платформы, пишет УНИАН.

Пользователь сможет перевести аудио в текст простым нажатием на кнопку – расшифровка выполняется непосредственно на устройстве. В теории, это должно обеспечить безопасность ваших голосовых.

Среди поддерживаемых языков – русский, английский, португальский, испанский, французский, немецкий, китайский и не только, причем на iOS выбор гораздо более широкий, чем у владельцев Android-устройств. Другие языки планируется добавить в течение следующих месяцев.

По умолчанию функция расшифровки голосовых сообщений отключена. Чтобы включить, а также выбрать нужный язык, зайдите в Настройки → Чаты → Расшифровка голосовых сообщений. Ну а чтобы расшифровать войс, нужно зажать его и выбрать «Транскрибировать».

Отметим, что такая функция давно есть в Телеграме, но полноценно доступна только для платных подписчиков. Также пользователи Telegram Premium могут запретить, чтобы им отправляли голосовые сообщения.

В случае с WhatsApp, нововведение полностью бесплатное и станет доступно всем пользователям iOS и Android в ближайшие недели.

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