Британская разведка назвала фактор, изменивший характер российско-украинской войны 22.11.2024, 14:30

Украина успешно его использует.

За 1000 дней конфликта Воздушно-космические силы России, несмотря на технологическое и численное преимущество, не смогли добиться превосходства в воздухе над Украиной. Россия прибегла к использованию своей тактической авиации, например, самолетов Су-34, в качестве воздушной артиллерии.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

«Основным событием, изменившим характер конфликта, стало использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, с середины 2024 года количество запусков дронов-камикадзе, вероятно, дало России пространство и время для восстановления своего парка дальней авиации и связанных с ними запасов крылатых ракет воздушного базирования и баллистических ракет воздушного базирования.

По данным британской разведки, хотя Россия сохраняет возможность использовать эти средства, конечный эффект заключается в том, что картина ПВО для Украины становится все более напряженной и сложной. С помощью этой комбинации систем россияне постоянно нацеливаются на украинскую критически важную национальную инфраструктуру и авиабазы.

«Ожидаются будущие удары по украинской инфраструктуре этой зимой, поскольку Россия пытается сломить волю украинского народа», - считают в Минобороны Британии.

Украина успешно использовала БПЛА против военных целей в России. В середине и конце сентября Украина нанесла удары по четырем российским стратегическим складам боеприпасов в сотнях километров от Украины. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на объектах, представляет собой самую большую потерю российских и северокорейских боеприпасов за время войны. «Атаки снова подчеркивают неспособность России защитить стратегические военные объекты от атак украинских БПЛА», - говорится в сообщении.

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