На заводе «Роскосмоса» нашли подпольную лабораторию по производству снюса

На заводе «Роскосмоса» нашли подпольную лабораторию по производству снюса3
- 22.11.2024, 14:37
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Обнаружено 65 свертков с запрещенным веществом.
20 ноября на территории санкт-петербургского завода «Арсенал», входящего в состав госкорпорации «Роскосмос», нашли подпольную лабораторию для производства снюса, сообщает Baza. Завод раньше был известен как производитель космических аппаратов и артиллерии.
Полицейские нашли лабораторию после проведения миграционных проверок. В результате обысков они изъяли 65 свертков с неизвестными веществами.
Снюс — вид некурительного табачного изделия. Он представляет собой измельченный увлажненный табак, его помещают между верхней губой и десной на длительное время. С декабря 2015 года производство и продажа снюса запрещены законодательством РФ.