Красная икра в Беларуси стала «золотой»1
- 22.11.2024, 14:43
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И это не предел.
Производство икры лососевых видов рыбы в России в 2024 году упало в три раза. Об этом сообщили «Известия». Цены на икру растут каждый месяц и, вероятно, к концу года вырастут вдвое к декабрю 2023-го.
Если в 2023 году общее производство красной икры в России составило 29 тыс. т, то в 2024-м — всего 10 тыс. т. Это связано с неудачной путиной. По прогнозу, улов лососевых должен был составить 320 тыс. т, а реально удалось выловить всего 230 тыс. т.
В результате килограмм лососевой красной икры сейчас продают оптом за 9000 российских рублей (около $90). В прошлом году цена составляла 5500−6500 рублей. В рознице цена достигает 13,2 тыс. российских рублей за килограмм (примерно $130).
Аналитики предполагают, что к Новому году рублевые цены вырастут еще на 20%, пишет Office Life.
В Беларуси, по официальной статистике Белстата, средние цены на икру выросли примерно на треть. Но это по году. А реально в торговле икра нового улова осенью подорожала примерно так же, как в России.