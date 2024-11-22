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Bild: Путин продемонстрировал отчаяние

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  • 22.11.2024, 14:45
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Bild: Путин продемонстрировал отчаяние

Истинная цель российского диктатора ясна.

Российский диктатор Владимир Путин, атаковав Украину ракетой «Орешник», пытался продемонстрировать силу, но в итоге не смог скрыть отчаяния.

Такое мнение высказал военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке, комментируя российский удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой и последующее за ним обращение Путина.

«То, что выглядит как демонстрация силы злодея в Кремле, на самом деле является признаком отчаяния», — пишет Рёпке.

Аналитик указывает, что у армии Путина есть сотни систем вооружения, которые могут атаковать украинский город Днепр, но вместо этого была запущена экспериментальная ракета из Астраханской области, расположенной в 1000 километрах.

Истинная цель Путина ясна, убежден Рёпке, и она заклюается в том, чтобы «посеять страх и ужас» среди западных стран, чтобы они прекратили военную помощь Украине.

Но этот «циничный расчет» российского правителя не должен сработать, подчеркнул аналитик. И девиз союзников Украины после этой российской атаки должен быть посвящен тому, что помощи должно быть еще больше.

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