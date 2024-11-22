Белорусский паспорт признали самым слабым в Европе 1 22.11.2024, 14:48

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Он оказался похож на документы граждан Фиджи и Гвианы.

Паспорта разных стран сравнили по тому, легко ли с ними путешествовать — белорусский стал последним в Европе. По возможностям, которые он предоставляет собственнику, синий паспорт оказался похож на документы граждан Фиджи и Гвианы.

Согласно рейтингу VisaGuide Passport Index 2024, белорусский паспорт оказался самым слабым среди европейских паспортов. Такую позицию паспорт занимает по состоянию на ноябрь 2024 года, но известно, что и ранее он оказывался на последнем месте в Европе.

Авторы рейтинга оценивают паспорта по возможностям, которые получает их обладатель. Учитывается количество стран, в которые он может попасть без визы, куда ему нужно оформлять электронную визу или визу по прибытии в страну, то есть возможности владельца паспорта перемещаться по миру.

Белорусский паспорт занял в рейтинге 109 место, что соседствует с Фиджи и Гвинеей — соответственно 108 и 110 места. Граждане Беларуси могут посещать без визы 45 стран, в 114 странах виза нужна. Есть 35 стран, где обладатели белорусского паспорта должны получить визу по прибытии, и 30, где белорусы должны иметь электронную визу. В случае с еще двумя странами белорусским гражданам нужно получить электронное разрешение на путешествие — этот документ не считается равным визе, так как для его получения нужно всего лишь оформить небольшую онлайн-заявку.

Сравним это с лучшим европейским паспортом в рейтинге — паспортом Испании, который занял второе место в общем рейтинге. Граждане Испании могут попасть без визы в 107 стран, а в 43 страны они могут приехать и без паспорта. Полноценная виза нужна испанцам только в 15 странах мира.

Но больше всех повезло тем, кому достался лидер рейтинга — паспорт Сингапура. Граждане этой азиатской страны могут посетить аж 160 стран мира без визы.

На последнем месте в этом рейтинге — паспорт Сомали.

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