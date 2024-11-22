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Пауза Пыпы

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  • Андрей Окунь
  • 22.11.2024, 14:50
  • 2,302
Пауза Пыпы

В этот раз бункере нужно было посидеть подольше.

В этот раз «Пауза Пыпы» продлилась больше обычного: четыре дня против средних двух. Кризис все-таки оказался глубже, а значит и в бункере нужно было посидеть подольше. Да и публика вряд ли удовлетворилась бы обычной исторической лекцией. Выход из положения нашли незатейливый: по Украине ударили условно новой ракетой, которую обозвали «Орешником».

Путин рассказывал о факте обстрела с едва скрываемым чувством триумфа. Казалось, еще немного и президент брызнет в камеру: «Так-то! Будете знать, с кем имеете дело!» Но за него это чуть позже сделал бывший глава государства Медведев, поэтому можно сказать, что жажду в самодовольном злорадстве Кремль этим вечером все же утолил.

Непонятно только, как это меняет жизнь страны в лучшую сторону? Какой толк россиянам от того, что госдедушки самоутверждаются за счет военных технологий и чужих жизней? Конец войны таким образом не приблизится, да и думаю все понимают, что обстрелы западными дальнобойными ракетами тоже не прекратятся.

Дроны так и будут прилетать в приграничные регионы, бои за Курскую область продолжат тянуться, а жители России не перестанут бессрочно погибать в чужой земле. По сути война будет идти своим чередом. И вот я спрашиваю: если «Орешник» объективно никак ни на что не влияет, тогда ради чего все это показательное бряцание?

Лично мне все это давно кажется банальной игрой, в которой нет ни интересов России, ни борьбы за лучшее будущее, ни уж тем более геополитических выгод. Есть только престарелый «вождь» и его свита, которые наслаждаются на старости лет биением жизни и накалом страстей. Государственники куролесят, а простые люди страдают.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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