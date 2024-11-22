Белоруска продавала «воздух» и обманула почти 800 человек 1 22.11.2024, 15:03

1,244

Приговор оказался мягким по двум причинам.

Суд Буда-Кошелевского района вынес приговор по делу о крупном мошенничестве. Женщина размещала объявления о продаже товаров, но на самом деле не собиралась их отправлять. Подробности рассказали в пресс-службе суда.

За пять лет, с 2018 по 2023 год, женщина получила от 773 человек предоплату за несуществующие товары на общую сумму 25 866,4 рубля. Никто из обманутых получателей никакой посылки не получил.

Женщину судили по статье о крупном мошенничестве (ч.3 ст. 209 УК). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет.

На суде женщина свою вину не признала, но доказательства подтвердили ее причастность к преступлению.

Суд вынес приговор — три года ограничения свободы без отправления в исправительное учреждение («домашней химии») и штраф в размере 100 базовых величин (4000 рублей). Кроме того, белоруску обязали возместить моральный вред пострадавшим.

Смягчающим обстоятельством стало то, что у нее двое маленьких детей, а также частичное возмещение ущерба.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com