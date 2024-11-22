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Наталья Радина встретилась с новым комиссаром ЕС по обороне Андрюсом Кубилюсом

  • 22.11.2024, 15:19
Наталья Радина встретилась с новым комиссаром ЕС по обороне Андрюсом Кубилюсом
Андрюс Кубилюс и Наталья Радина

От безопасности в Балто-Черноморском регионе зависит будущее всей Европы.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина 21 ноября встретилась в Брюсселе с новым комиссаром Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом.

На встрече обсуждались ситуация в Беларуси, угрозы, которые сегодня представляет режим Лукашенко для Украины и европейской безопасности, политика ЕС в отношении диктатуры и возможности влияния.

«Экс-премьер Литвы — давний друг Беларуси, прекрасно знает ситуацию в нашей стране и регионе в целом. Сегодня от развития событий в Балто-Черноморье зависит безопасность и Европы, и всего мира. Несмотря ни на что, Беларусь остается в зоне внимания политики ЕС», — сказала после встречи Наталья Радина.

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