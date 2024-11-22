Politico: Киев хочет получить от Байдена ракеты Tomahawk 22.11.2024, 15:20

Уходящий президент США может «громко хлопнуть дверью».

Украина намерена запросить у пока еще действующей администрации Джо Байдена крылатые ракеты Tomahawk для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщает Politico со ссылкой на зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

В Украине воодушевлены снятием ограничений на удары по России ракетами ATACMS. Киев решил попробовать «додавить» Байдена в отношении крылатых ракет Tomahawk, тем более что эта просьба будет не первой,

Зеленский уже запрашивал поставку этих ракет в своем так называемом «плане победы». Киев спешит успеть до инаугурации Трампа получить всё, что возможно.

«Он (Чернев) заявил, что они (украинцы) могут начать подталкивать администрацию Байдена к тому, чтобы позволить им использовать... «Томагавки» для ударов по российским оборонным заводам вне досягаемости Украины», — пишет издание.

Между тем американцы подтверждают, что ракет Tomahawk у Украины нет, но говорить о том, что они не появятся, не нужно. Уходящий в отставку Байден может громко «хлопнуть дверью».

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