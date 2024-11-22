«Был в шоке»: белорус получил польской проездной документ с еще действительным паспортом 1 22.11.2024, 15:25

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Как ему удалось?

Переехавший в Польшу белорус смог получить проездной документ иностранца с еще действующим белорусским паспортом на руках. Мужчина рассказал телеграм-каналу Dzik Pic, как удалось это сделать.

«К моменту моего полета у меня на руках было три документа»

Беларус рассказал, что ему сделали польский проездной документ при действующем белорусском паспорте, да еще и не утерянном. Оформить его мужчина хотел для того, чтобы слетать в Германию.

— Мой паспорт был выдан в 2011 году сроком действия до 2031 года. То есть он действителен, но ему порядочно больше десяти лет, и ни одна отличная страна не проставит в него визу.

Я боялся, что меня не пустят на борт самолета с таким паспортом, поэтому обратился за польским проездным документом.

Девушка в окошке сперва вежливо сказала, что не может принять мое заявление, так как, цитата, «но для нас паспорт действителен».

Я еще раз подробно изложил свою логику, сослался на прецедент с польской гуманитарной визой, которую по причине старого, формально действительного паспорта выдали на отдельном листе бумаги.

Девушка предложила дополнить мое письмо-объяснительную и взяла заявление, отметив, что, конечно, решение будет на усмотрение воеводы (аналог того, что в Беларуси называется председателем облисполкома. — Прим. ред.), — рассказывает мужчина.

В итоге к моменту полета у него на руках было три документа: польская «карта побыта», истекающая через три дня, белорусский «странный паспорт» и новенький проездной документ.

— Каково же было мое удивление, когда все прошли на посадку, будто в городской автобус! Никаких документов не потребовалось вообще.

Ни в варшавском аэропорту Шопена, ни в Германии абсолютно никаких документов не спросили. Ни-че-го. Я, обложенный всеми возможными корочками, был в шоке, — продолжает белорус.

Он признался, что был готов к отказу в выдаче проездного документа от воеводы, а «будучи напуганным усиленным миграционным контролем в Германии, не хотел, чтобы у него там возникли проблемы».

Наш соотечественник заранее написал в немецкую федеральную миграционную полицию, указав все обстоятельства и описав ситуацию с паспортом. И получил ответ: «Вы гражданин Беларуси с видом на жительство и видом на жительство в Польше.

Если ваш вид на жительство признается на всей территории Шенгенской зоны, вы можете воспользоваться правами на поездки в соответствии с Шенгенской конвенцией. Достаточно, если вид на жительство действителен во время вашего пребывания в Германии».

«Паспорт иностранца» мужчина получил в Варшаве за четыре недели — об этом ранее рассказала его жена, которая с таким же документом смогла устроиться в Польше на работу.

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