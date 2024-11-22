NYT: На Западе задумались о передаче Украине ядерного оружия 5 22.11.2024, 15:27

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Это стало бы мощным сдерживающим фактором.

Некоторые чиновники в США и Евросоюзе предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, сообщает издание The New York Times.

Ряд официальных лиц США и Европы активно обсуждают различные варианты послевоенного сдерживания России, чтобы гарантировать безопасность и выживание Украины. В качестве такой гарантии, согласно источникам The New York Times, в том числе рассматривается размещение в Украине определенных запасов как обычного конвенционального оружия, так и ядерного.

«Некоторые американские и европейские чиновники предложили вариант, чтобы США вернули Украине ядерное оружие, которое было конфисковано у нее после распада Советского Союза. Это стало бы мощным сдерживающим фактором, который бы позволил нанести разрушительный удар по России в случае ее повторного вторжения.

Но такой шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия», — говорится в материале NYT.

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