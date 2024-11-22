закрыть
22 ноября 2024, пятница, 16:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NYT: На Западе задумались о передаче Украине ядерного оружия

5
  • 22.11.2024, 15:27
  • 3,342
NYT: На Западе задумались о передаче Украине ядерного оружия

Это стало бы мощным сдерживающим фактором.

Некоторые чиновники в США и Евросоюзе предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, сообщает издание The New York Times.

Ряд официальных лиц США и Европы активно обсуждают различные варианты послевоенного сдерживания России, чтобы гарантировать безопасность и выживание Украины. В качестве такой гарантии, согласно источникам The New York Times, в том числе рассматривается размещение в Украине определенных запасов как обычного конвенционального оружия, так и ядерного.

«Некоторые американские и европейские чиновники предложили вариант, чтобы США вернули Украине ядерное оружие, которое было конфисковано у нее после распада Советского Союза. Это стало бы мощным сдерживающим фактором, который бы позволил нанести разрушительный удар по России в случае ее повторного вторжения.

Но такой шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия», — говорится в материале NYT.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов