Генерал Магован: Британская армия готова воевать с РФ хоть «сегодня вечером» 3 22.11.2024, 15:38

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Замначальника штаба британской обороны выступил с заявлением в парламенте.

Вооруженные силы Великобритании будут готовы сражаться с Россией хоть «сегодня вечером», если российский правитель Владимир Путин вторгнется в другую восточноевропейскую страну.

Об этом заявил высокопоставленный британский военный, заместитель начальника штаба британской обороны, в парламентском комитете по вопросам обороны Роб Магован, передает CNN.

«Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером. И я не думаю, что кто-то в этой комнате должен иметь какие-либо иллюзии, что если русские вторгнутся в Восточную Европу сегодня вечером, то мы встретимся с ними в этой битве», - сказал Магован.

Комментарии Магована появились вскоре после сообщений о том, что Россия запустила баллистическую ракету, способную нести ядерное оружие, во время атаки на Днепр в Украине в четверг утром.

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