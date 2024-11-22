Генерал Магован: Британская армия готова воевать с РФ хоть «сегодня вечером»3
- 22.11.2024, 15:38
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Замначальника штаба британской обороны выступил с заявлением в парламенте.
Вооруженные силы Великобритании будут готовы сражаться с Россией хоть «сегодня вечером», если российский правитель Владимир Путин вторгнется в другую восточноевропейскую страну.
Об этом заявил высокопоставленный британский военный, заместитель начальника штаба британской обороны, в парламентском комитете по вопросам обороны Роб Магован, передает CNN.
«Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером. И я не думаю, что кто-то в этой комнате должен иметь какие-либо иллюзии, что если русские вторгнутся в Восточную Европу сегодня вечером, то мы встретимся с ними в этой битве», - сказал Магован.
Комментарии Магована появились вскоре после сообщений о том, что Россия запустила баллистическую ракету, способную нести ядерное оружие, во время атаки на Днепр в Украине в четверг утром.