Путина продолжат давить

Путина продолжат давить1
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 22.11.2024, 15:45
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Игра «держите меня семеро» осталась в довоенной эпохе.
Путина все же вынудили вылезти из конуры и отчаяться об ударе по Днепропетровску баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
При этом никто даже не пытается скрыть, что это был демонстративный террор и никакого практического смысла он не нес.
«Не верите что мы буйные?! Получайте доказательство!»
Причем, судя по резкому скачку цен на билеты в Казахстан, непонятно кто испугался больше: украинцы или россияне.
А загнанную в угол крысу продолжат давить: ответный ход не заставит себя долго ждать.
Престарелый вождь не понимает, что игра «держите меня семеро — я психический» осталась в довоенной эпохе. После 24 февраля 2022 это и так все поняли.
Сейчас решается вопрос как загнать сбежавших пациентов обратно в палату с белыми стенами и решеткой.
Да, будь Запад на своем пике — это удалось бы сделать уже давно, нынешний слаб и часто медлит, но даже в таком состоянии справиться с гопником обязан.
Нужно бояться не эскалацию, а мир победившего Zла. Вот это действительно страшно.
Глобальная война? Значит таков путь. На «ранних подступах» остановить варваров не удалось.
Придется останавливать на «поздних».
Телеграм-канал «Запретное мнение»