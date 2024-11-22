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Путина продолжат давить

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 22.11.2024, 15:45
  • 2,274
Путина продолжат давить

Игра «держите меня семеро» осталась в довоенной эпохе.

Путина все же вынудили вылезти из конуры и отчаяться об ударе по Днепропетровску баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

При этом никто даже не пытается скрыть, что это был демонстративный террор и никакого практического смысла он не нес.

«Не верите что мы буйные?! Получайте доказательство!»

Причем, судя по резкому скачку цен на билеты в Казахстан, непонятно кто испугался больше: украинцы или россияне.

А загнанную в угол крысу продолжат давить: ответный ход не заставит себя долго ждать.

Престарелый вождь не понимает, что игра «держите меня семеро — я психический» осталась в довоенной эпохе. После 24 февраля 2022 это и так все поняли.

Сейчас решается вопрос как загнать сбежавших пациентов обратно в палату с белыми стенами и решеткой.

Да, будь Запад на своем пике — это удалось бы сделать уже давно, нынешний слаб и часто медлит, но даже в таком состоянии справиться с гопником обязан.

Нужно бояться не эскалацию, а мир победившего Zла. Вот это действительно страшно.

Глобальная война? Значит таков путь. На «ранних подступах» остановить варваров не удалось.

Придется останавливать на «поздних».

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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