Украина обсуждает с США получение оружия, способного сбивать межконтинентальные ракеты
- 22.11.2024, 16:13
Речь может идти о системе Aegis.
Украина обсуждает с Соединенными Штатами предоставление оружия, способного сбивать межконтинентальные ракеты, сообщает «Укринформ» со ссылкой на источники в Вооруженных Силах Украины.
«У Украины нет средств, которые способны сбивать межконтинентальные ракеты, но они есть у американцев. Украина обратится к США для передачи таких вооружений», — сообщили агентству.
По данным собеседника издания, речь может идти о модернизации ЗРК Patriot или же получении американской системы противоракетной обороны Aegis.