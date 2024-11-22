Украина обсуждает с США получение оружия, способного сбивать межконтинентальные ракеты 22.11.2024, 16:13

Речь может идти о системе Aegis.

Украина обсуждает с Соединенными Штатами предоставление оружия, способного сбивать межконтинентальные ракеты, сообщает «Укринформ» со ссылкой на источники в Вооруженных Силах Украины.

«У Украины нет средств, которые способны сбивать межконтинентальные ракеты, но они есть у американцев. Украина обратится к США для передачи таких вооружений», — сообщили агентству.

По данным собеседника издания, речь может идти о модернизации ЗРК Patriot или же получении американской системы противоракетной обороны Aegis.

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