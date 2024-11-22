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Российский рубль обвалился до критической отметки

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  • 22.11.2024, 16:19
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Российский рубль обвалился до критической отметки

Приготовиться и белорусскому?

Российский рубль 22 ноября обновил локальные минимумы, а ключевым фактором давления на российскую валюту сейчас продолжает выступать конфронтация Запада и Москвы, при этом напряженная новостная повестка может провоцировать усиление минимизации риска на выходные дни, пишет The Moscow Times.

Это ярко проявляет себя в динамике рублевого внебиржевого курса СКВ, из которых доллар, согласно данным LSEG, отметился на уровне 103,30 рубля впервые с марта 2022 года, а курс евро подскочил до отметки 108,38 рубля, максимума за полтора месяца.

На момент написания новости за 1 американский доллар дают 102,89 рубля.

Рыночные игроки также продолжают оценивать последствия расширения санкций США в отношении одного из крупнейших банков РФ, Газпромбанка, через который в последнее время проходили основные расчеты за поставляемый в Европу российский газ.

Против российской валюты, помимо геополитического давления из-за рисков конфронтации Запада и Москвы, выступает сокращение притока инвалюты на внутренний рынок по мере частичной реализации экспортируемой из РФ нефти за рубли при одновременном восстановлении импорта, а также негативный эффект от значительного укрепления валюты США на мировых рынках.

Отметим, что за падением российского рубля стоит ожидать и ослабление белорусского. Сегодня доллар установил очередной рекорд на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже, подорожав на 0,35% — до 3,427 рубля.

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