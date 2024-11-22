Тиски сжимаются Дэниел Фрид

22.11.2024, 16:31

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Дэниел Фрид

Будут новые санкции.

Тиски сжимаются. Министерство финансов США объявило о санкциях против российского Газпромбанка, который Россия использует, среди прочего, для выплат своим солдатам. Санкции в рамках давления на российскую финансовую систему, были введены против 118 юридических и физических лиц. Среди них Газпромбанк — крупнейший банк, который ранее не был под санкциями — против и пятидесяти других банков. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Казначейства, администрирующее финансовые санкции) также выпустило предупреждение, в котором отметило санкционные риски, связанные с ассоциацией с российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС, своеобразный российский аналог международной системы передачи банковских сообщений SWIFT).

Эти шаги являются логическим продолжением финансовых санкций США, введенных после первого вторжения России в Украину в 2014 году и усиленных после ее полномасштабного вторжения в 2022 году. Это не полное финансовое эмбарго против российской банковской системы (то, что некоторые, включая меня, рекомендовали), но приближается к этому.

Администрация Байдена в последние недели своей работы спешит ввести дополнительные санкции параллельно с шагами, которые предпринимает для отправки в Украину дополнительного военного оборудования, например, противопехотных мин. Также устранение барьеров для использования Украиной этого оборудования, как это было сделано в начале этой недели, когда было снято ограничение на использование ракет ATACMS.

Поэтому объявленные финансовые санкции наложат дополнительные ограничения на российскую экономику. Санкции против Газпромбанка и других российских банков могут усложнить продажи российской нефти, возможно, заставят россиян прибегнуть к более слабым валютам (не доллара, евро или фунтов) или даже к бартерным сделкам. Но сами по себе они вряд ли нанесут сокрушительный удар по российской экономике.

Если бы сегодняшние санкции были последними такими шагами администрации Байдена, я бы считал их недостаточными, учитывая серьезность продолжающейся российской войны, а также постоянные нападения России на украинских гражданских лиц и прогресс в некоторых сферах. К счастью, я слышал, что это не последние санкции этой администрации против России.

Дэниел Фрид, New Voice.

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