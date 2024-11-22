Туск: Война вступает в решающую фазу

Туск: Война вступает в решающую фазу2
- 22.11.2024, 16:43
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Польский премьер считает, что риск глобального конфликта вполне реален.
Последние события свидетельствуют о реальном риске возникновения глобального конфликта, заявил сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск после того, как Россия запустила гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности по Днепру.
Путин сообщил, что удар был ответом на то, что США и Великобритания позволили Киеву атаковать российскую территорию с помощью современного западного оружия, что, по его словам, придало конфликту «элементы глобального характера», отмечает (Reutershttps://www.reuters.com/world/europe/polands-tusk-says-threat-global-conflict-is-real-2024-11-22/).
«Конфликт приобретает драматические масштабы. Последние несколько десятков часов показали, что угроза глобального конфликта является серьезной и реальной», — сказал Туск.