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Белорусский банк расширил ограничения по рублевым вкладам

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  • 22.11.2024, 16:48
Белорусский банк расширил ограничения по рублевым вкладам

Возможно, из-за роста доллара.

«Банк БелВЭБ» объявил, что приостановит с 28 ноября открытие новых рублевых вкладов со сроком размещения три, шесть и семь месяцев. Также это ограничение затронет действующие депозиты клиентов: с этой даты нельзя будет продлить срок их действия.

«Иные условия заключенных ранее договоров не изменяются», — уточняет финучреждение.

Причины такого решения банк не сообщает.

Ранее стало известно, что «Банк БелВЭБ» с 25 ноября перестанет оформлять новые рублевые безотзывные и отзывные вклады сроком размещения на 35 дней. Также с этой даты не получится продлить срок действия существующих депозитов.

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