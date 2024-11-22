Россияне из Чебоксар заставили власти отказаться от белорусских автобусов 22.11.2024, 17:08

МАЗы постоянно горят.

Минский автомобильный завод лишь пару недель назад отрапортовало о намерениях поставлять свои постоянно горящие автобусы в российскую Чувашию. Однако, как оказалось, слава о самой несгораемой технике дошла даже до российской глубинки.

«После шумихи в СМИ обескураженные жители Чебоксар и их окрестностей начали задавать вопросы местным властям, резонно опасаясь за свою безопасность. После этого пресс-служба главы Чувашии на официальном ресурсе сообщила, что закупать автобусы МАЗ не собираются», — заметил читатель сайта Charter97.org.

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