Россияне из Чебоксар заставили власти отказаться от белорусских автобусов
- 22.11.2024, 17:08
МАЗы постоянно горят.
Минский автомобильный завод лишь пару недель назад отрапортовало о намерениях поставлять свои постоянно горящие автобусы в российскую Чувашию. Однако, как оказалось, слава о самой несгораемой технике дошла даже до российской глубинки.
«После шумихи в СМИ обескураженные жители Чебоксар и их окрестностей начали задавать вопросы местным властям, резонно опасаясь за свою безопасность. После этого пресс-служба главы Чувашии на официальном ресурсе сообщила, что закупать автобусы МАЗ не собираются», — заметил читатель сайта Charter97.org.