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Банкротится компания, которая строила доступное жилье в Минске

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  • 22.11.2024, 17:23
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Банкротится компания, которая строила доступное жилье в Минске

Процесс запущен.

Банкротится компания «Барэф», которая была одним из застройщиков жилого комплекса «Степянка» в Минске. Это следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве, заметило «Зеркало».

В суд обратилась «Вива капитал» (сейчас эта фирма ликвидируется), которой фирма задолжала почти 244,8 тыс. рублей. Изначально этот долг был перед другим кредитором, но потом перешел именно этой компании, следует из судебного документа.

«Барэф» и «Вива капитал» вместе построили жилой комплекс «Степянка» из пяти девятнадцатиэтажных домов. Считалось, что в этом ЖК был одним из самых дешевых квадратный метр в Минске. Часть квартир строились по программе «Доступное жилье».

Суд открыл дело о банкротстве и ввел защитный период до 3 декабря. Тогда же пройдет второе судебное заседание по делу.

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