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В Курской области российские морпехи сдаются в плен «пачками»

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  • 22.11.2024, 17:30
  • 2,576
В Курской области российские морпехи сдаются в плен «пачками»

Видеофакт.

Российские вояки продолжают сдаваться в плен военнослужащим Вооруженных сил Украины в Курской области РФ.

Соответствующее видео в пятницу, 22 ноября, опубликовали в Telegram-канале «Крымский ветер», отметив, что «севастопольские морпехи в Курской области продолжают сдаваться в плен пачками».

«Вот это слаженность — 810 БрМП и 22 МСП вместе наступали, вместе и сдались», — прокомментировали в паблике кадры.

На одном из видео военнопленный Строков Семен сообщает, что он из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (ОБрМП) и проживает в российском городе Самара.

«Обращаюсь к руководству Российской Федерации. Желаю, чтобы меня обменяли», — заявил вояка.

Также в плен к украинским защитникам попал еще один вояка из 810-й ОБрМП — Чураков Дмитрий.

Обменный фонд также пополнил Алексей Абрамов из 22-го мотострелкового полка.

«Прошу руководство Российской Федерации обменять меня на украинских военнопленных», — заявил он на видео.

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