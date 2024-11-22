В Курской области российские морпехи сдаются в плен «пачками»2
- 22.11.2024, 17:30
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Видеофакт.
Российские вояки продолжают сдаваться в плен военнослужащим Вооруженных сил Украины в Курской области РФ.
Соответствующее видео в пятницу, 22 ноября, опубликовали в Telegram-канале «Крымский ветер», отметив, что «севастопольские морпехи в Курской области продолжают сдаваться в плен пачками».
«Вот это слаженность — 810 БрМП и 22 МСП вместе наступали, вместе и сдались», — прокомментировали в паблике кадры.
На одном из видео военнопленный Строков Семен сообщает, что он из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (ОБрМП) и проживает в российском городе Самара.
«Обращаюсь к руководству Российской Федерации. Желаю, чтобы меня обменяли», — заявил вояка.
Также в плен к украинским защитникам попал еще один вояка из 810-й ОБрМП — Чураков Дмитрий.
Обменный фонд также пополнил Алексей Абрамов из 22-го мотострелкового полка.
«Прошу руководство Российской Федерации обменять меня на украинских военнопленных», — заявил он на видео.