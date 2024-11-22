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«Демагогия осталась демагогией»

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  • 22.11.2024, 17:35
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«Демагогия осталась демагогией»

Режим не смог обеспечить белорусов базовыми овощами по доступной цене.

В соцсетях завирусилось видео, где белорус не понимает, как в Минске помидоры могут быть дороже, чем в полярном российском Норильске. Отметим, что Лукашенко ставил задачу сделать огурцы и помидоры доступными для белорусов.

«Осенью 23-го – зимой 24-го лукашисты рекламировали «заботу» нелегитимного о народе. Но демагогия осталась демагогией, а белорусы остались со своими проблемами. Очередной «успех» режима налицо.

При самой дешёвой в регионе (к сожалению) рабочей силе в сельском хозяйстве, при «халявной» (если верить пропаганде) электроэнергии «благодаря» БелАЭС, при доступности к удобрениям (которые агрохунта не знает, куда девать), при жёстко поставленных задачах от «величайшего» агрария, лукашисты не могут обеспечить белорусов доступными овощами», — рассказал читатель сайта Charter97.org.

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