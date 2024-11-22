Северокорейские военные уже на фронте в Украине

Северокорейские военные уже на фронте в Украине1
- 22.11.2024, 17:45
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Стало известно, где их разместили.
На одном из направлений фронта в Украине уже замечены военные КНДР. Об этом сказал командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак с позывным «Шериф» в эфире телемарафона, пишет unian.net.
«Видим, что уже на нашем Харьковском направлении есть военнослужащие из КНДР», - отметил он.
По его словам, украинским военным известна информация о количестве привлеченных к боевым действиям северокорейских военных, но он ее не может разглашать.
«Вижу, что они разделяются на подразделения, усиливают свои боевые и на передней линии уже делают маленькие накопления», - сказал Кишак. Он не исключает, что враг ожидает ухудшения погоды, чтобы начать штурмовать.
По его словам, противник меняет свою стратегию - если раньше они любили воевать и штурмовать позиции больше летом, то сейчас наоборот выбирают ухудшение погоды - сильный ветер и дождь, надеясь, что Силы обороны не будут контролировать ситуацию.