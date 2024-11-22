США изменили ядерную стратегию 3 22.11.2024, 18:01

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Вслед за Путиным.

США решили скорректировать стратегию ядерного сдерживания на фоне «эскалации ядерных противников».

Пентагон подчеркнул, что «многочисленные ядерные противники бросают вызов безопасности США, их союзников и партнеров», поэтому понадобилась «корректировка» ядерной стратегии, передает «Голос Америки».

Заместитель помощника министра обороны по ядерной политике и политике противодействия оружию массового уничтожения Ричард Джонсон пояснил, что это делается для способности ядерного сдерживания «в свете усиления ядерного потенциала Китая и России и отсутствия соглашений о контроле над ядерными вооружениями».

Он уточнил, что Минобороны в партнерстве с Нацуправлением ядерной безопасности уже приняло меры по усилению ядерного сдерживания и гибкости, а также для уменьшения рисков.

«Чтобы быть готовыми к 2030-м годам, нам надо модернизировать наши ядерные силы, командование и управление, а также инфраструктуру. Это позволит нам быть гибкими и приспосабливаться к появлению новых вызовов, угроз, или изменений», - сказал заместитель директора по стратегической стабильности Объединенного штаба Грант Шнайдер.

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