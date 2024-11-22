Физиолог назвал простой способ улучшить результаты тренировок 2 22.11.2024, 18:11

1,144

Отдых от тяжелых тренировок помогает росту мышц.

Уменьшение тренировочной нагрузки каждые полтора-два месяца может упростить достижение фитнес-целей. Об этом ученый-физиолог Дэниэль Брайсон рассказал в статье для The Conversation.

Недели без нагрузки предполагают снижение интенсивности тренировок на 20% или их частоты на 50%. Основная цель — дать организму восстановиться после сильной нагрузки, которая приводит к накоплению повреждений в мышцах. Хотя эти повреждения признаны частью нормального улучшения физической формы, важно дать организму отдохнуть.

Дело в том, что при повреждениях в мышцах развивается воспаление. Если не сделать перерыв в тренировках, это может привести к постоянному воспалению. В результате мышцы не могут нормально работать и расти.

Временное снижение интенсивности тренировок не должно привести к потере результатов. Исследования показывают, что гены в мышцах надолго меняют активность после тренировок. В результате мышцы находятся в «боевом» состоянии даже в периоды отдыха. Даже после длительного пребывания в состоянии пониженной нагрузки (до семи недель) мышечная масса может восстановиться до первозданного состояния, а в некоторых случаях и превысить его.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com