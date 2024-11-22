СМИ: ВСУ планируют перейти на корпусную систему

СМИ: ВСУ планируют перейти на корпусную систему1
- 22.11.2024, 18:14
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Что это означает.
Вооруженные силы Украины должны представить концепцию реформирования и реорганизации ВСУ, которая предусматривает переход с бригадной на корпусную систему, в конце ноября. Об этом NV сообщил источник в ВСУ.
Согласно концепции, украинская армия должна перейти систему корпус — бригада.
По словам собеседника издания, такая система позволит существенно сэкономить человеческий и материальный ресурс.
В то же время переход на дивизионную систему значительно дороже и требовал больших человеческих, финансовых и материальных ресурсов. Сейчас Украина не может себе это позволить.
Источник отметил, что ВСУ нуждается в реформировании, ведь многие органы были созданы на временной основе, а некоторые офицеры могут не знать своих подчиненных, особенности своих бригад.
19 ноября командир 12 бригады специального назначения Нацгвардии Азов, Герой Украины Денис Прокопенко призвал изменить процедуру управления войсками и создать в Силах обороны дивизии/армейские корпуса.
По его словам, стратегические ошибки в планировании невозможно компенсировать на тактическом уровне, когда противник имеет преимущество практически во всем.