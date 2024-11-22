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В Минске ликвидируется Институт предпринимательской деятельности

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  • 22.11.2024, 18:25
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В Минске ликвидируется Институт предпринимательской деятельности

По решению собственника.

Институт предпринимательской деятельности ушел в ликвидацию по решению собственника. Информация об этом опубликована на сайте журнала «Юстиция Беларуси».

Решение о ликвидации принято 19 ноября, претензии к компании будут приниматься в течение двух месяцев.

Напомним, о том что в Беларуси закрывается еще один частный вуз — Институт предпринимательской деятельности стало известно еще в июне этого года.

Институт предпринимательской деятельности появился в 1992 году по инициативе Научно-технического общества строителей Беларуси. В 1993 году в арендованных классах Беларусской политехнической академии, политехникума и архитектурно-строительного техникума в коммерческом институте обучались 300 человек. На выходе по истечении четырех лет они получали корочки менеджеров-коммерсантов в различных сферах народного хозяйства и предпринимателей в малом и среднем бизнесе.

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